Covid, visone nello Utah positivo: è il primo caso di animale selvatico (Di martedì 15 dicembre 2020) Un visone nello Utah è risultato positivo al coronavirus ed è il primo caso conosciuto in un animale selvatico. Lo ha annunciato il dipartimento per l'Agricoltura americano. L'agenzia ha informato l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) Unè risultatoal coronavirus ed è ilconosciuto in un. Lo ha annunciato il dipartimento per l'Agricoltura americano. L'agenzia ha informato l'...

MediasetTgcom24 : Covid, visone nello Utah positivo: è il primo caso di animale selvatico #covid - LucianaCiolfi : RT @Emergenza24: [14.12-22:10] #USA Il Dipartimento dell’Agricoltura ha identificato in un #visone il primo caso di #coronavirus in un anim… - bc_emergenza : RT @Emergenza24: [14.12-22:10] #USA Il Dipartimento dell’Agricoltura ha identificato in un #visone il primo caso di #coronavirus in un anim… - juve3stars : RT @Emergenza24: [14.12-22:10] #USA Il Dipartimento dell’Agricoltura ha identificato in un #visone il primo caso di #coronavirus in un anim… - Emergenza24 : [14.12-22:10] #USA Il Dipartimento dell’Agricoltura ha identificato in un #visone il primo caso di #coronavirus in… -