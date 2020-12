Coronavirus, news. Oggi 14.844 casi. Cts: "Inasprire misure e aumentare controlli". LIVE (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tasso di positività scende al 9,1%. Calano terapie intensive (-92, ora 3.003) e ricoveri ordinari (-423, ora 27.342). Ma i morti restano tanti: 846, 165 solo in Veneto, Zaia: "Situazione pesante". Rezza: "LIVEllo decessi troppo elevato, numero infettati alto". Ema si riunisce il 21 dicembre per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. Domani incontro tra governo e Regioni per discutere su un'ulteriore stretta delle restrizioni Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tasso di positività scende al 9,1%. Calano terapie intensive (-92, ora 3.003) e ricoveri ordinari (-423, ora 27.342). Ma i morti restano tanti: 846, 165 solo in Veneto, Zaia: "Situazione pesante". Rezza: "llo decessi troppo elevato, numero infettati alto". Ema si riunisce il 21 dicembre per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. Domani incontro tra governo e Regioni per discutere su un'ulteriore stretta delle restrizioni

