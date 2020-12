Coronavirus, focolaio nel Lazio: più di 100 suore contagiate (Di martedì 15 dicembre 2020) La Asl di Viterbo ha immediatamente posto sotto quarantena tutta la struttura, costituita da 104 suore che hanno contratto il virus. Sono state subito poste in isolamento dalla Asl di Viterbo le 104 suore contagiate, facenti parte della struttura San Francesco di Bagnoregio, creando un nuovo pericoloso focolaio nel Lazio. La notizia è stata cosi commentata dall’Coronavirus, nuovo focolaio nel Lazio: contagiate 104 suore Unità di crisi Covid-19 della Regione: “Oggi sono stati riscontrati altri 41 casi positivi tra la comunità di suore. In tutto i casi riscontrati sono 104. La situazione è costantemente monitorata dalla Asl di Viterbo che ha posto in isolamento la struttura”. Ieri i ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) La Asl di Viterbo ha immediatamente posto sotto quarantena tutta la struttura, costituita da 104che hanno contratto il virus. Sono state subito poste in isolamento dalla Asl di Viterbo le 104, facenti parte della struttura San Francesco di Bagnoregio, creando un nuovo pericolosonel. La notizia è stata cosi commentata dall’, nuovonel104Unità di crisi Covid-19 della Regione: “Oggi sono stati riscontrati altri 41 casi positivi tra la comunità di. In tutto i casi riscontrati sono 104. La situazione è costantemente monitorata dalla Asl di Viterbo che ha posto in isolamento la struttura”. Ieri i ...

