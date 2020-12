Continuano le offerte GameStop di Natale | RE3 e PES 2021 scontati il 15 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Con il veloce avvicinarsi delpure leavviate dalla nota catena di rivendita proprio in occasione delle imminenti festività invernali.che, come lecito attendersi, vanno a toccare nello specifico l’universo videoludico, pizzicando le corde degli appassionati tra console, titoli piuttosto recenti, accessori e merchandising assortito. E se è vero che, come accade ormai ogni anno, lelegate al Calendario dell’Avvento ci accompagneranno praticamente fino alla Vigilia di, allo stesso modo è naturale che siamo tornate a sedurre animi e portafogli del popolo geek anche nella giornata di oggi, martedì 152020. Per altro con saldi su prodotti decisamente ...