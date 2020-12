Ciclismo, quando inizierà la stagione 2021? Santos Festival in Australia, poi l’Argentina (Di martedì 15 dicembre 2020) La stagione ciclistica 2021, per quanto concerne le corse del calendario UCI, prenderà il via il 13 di gennaio in Nuova Zelanda con una manifestazione di categoria 2.2, vale a dire il NZ Cycle Classic. Quattro giorni più tardi, inoltre, inizierà un’altra gara a tappe dello stesso grado, vale a dire la venezuelana Vuelta al Tachira, una delle competizioni più iconiche dell’America Meridionale. Per ciò che riguarda le corse di un giorno, invece, la prima sarà la Gravel and Tar, la quale si tiene a sua volta in Nuova Zelanda, in programma il 23 di gennaio. Parlando delle manifestazioni aperte alle squadre World Tour, la prima che troviamo in calendario è la Vuelta a San Juan, gara di categoria 2.pro, che si terrà tra il 24 e il 31 di gennaio. Fa parte delle 2.pro anche il Tour de Langkawi, corsa malese, che inizierà il 30 ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Laciclistica, per quanto concerne le corse del calendario UCI, prenderà il via il 13 di gennaio in Nuova Zelanda con una manifestazione di categoria 2.2, vale a dire il NZ Cycle Classic. Quattro giorni più tardi, inoltre,un’altra gara a tappe dello stesso grado, vale a dire la venezuelana Vuelta al Tachira, una delle competizioni più iconiche dell’America Meridionale. Per ciò che riguarda le corse di un giorno, invece, la prima sarà la Gravel and Tar, la quale si tiene a sua volta in Nuova Zelanda, in programma il 23 di gennaio. Parlando delle manifestazioni aperte alle squadre World Tour, la prima che troviamo in calendario è la Vuelta a San Juan, gara di categoria 2.pro, che si terrà tra il 24 e il 31 di gennaio. Fa parte delle 2.pro anche il Tour de Langkawi, corsa malese, cheil 30 ...

