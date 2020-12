Camorra | giudici cancellano ergastolo a boss psicologo per strage Pescopagano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Corte d’Assise di Appello di Napoli ha condannato a 20 anni di carcere ildellacasertana Augusto La Torre, per laavvenuta il 24 aprile del 1990 a, località del comune di Mondragone (Caserta). Ihanno riconosciuto le attenuanti generiche riformando la sentenza di primo grado che aveva condannato all’La Torre, noto come ilper aver conseguito una laurea in carcere e con un passato da collaboratore di giustizia. Nel corso della requisitoria, la Procura generale di Napoli aveva chiesto la conferma della condanna all’. Durante ladi, compiuta da La Torre e dai suoi ...