Burioni | gaffe su Twitter | “Meglio covid della Roma” Poi cancella il post e si scusa

Sfn1974 : - infoitsport : Burioni, altra gaffe social: “Il Covid meglio della Roma” – FOTO - infoitsport : Twitter, che gaffe di Burioni: “Meglio il Covid della Roma” - infoitsport : Burioni, ma che dici? 'Meglio il Covid della Roma', clamorosa gaffe del virologo laziale. Poi prova a rimediare FOTO - infoitsport : Burioni, gaffe sui social: “Meglio il Covid che la Roma”. Poi le scuse (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni gaffe

Il virologo di fama mondiale, Roberto Burioni, è stato protagonista di uno “scivolone”, una gaffe sui social che è stata prontamente segnalata da numerosi utenti facenti parte del popolo dei naviganti ...Già in passato, del resto, Burioni era stato criticato dai tifosi romanisti per alcune battute di scherno nei confronti della squadra giallorossa. In quel momento si è inserito nella conversazione ...