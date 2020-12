Atalanta, i convocati di Gasperini per la Juve: la decisione sul Papu (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro la Juventus. C’è anche il Papu Gomez Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro la Juventus. La notizia più importante riguarda l’inclusione del Papu Gomez, convocato insieme ad altri 22 giocatori. Tra di loro anche Aleksej Miranchuk. Ecco la lista completa 27 Fabio Depaoli 15 Marten de Roon 79 Amad Diallo 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 95 Pierluigi Gollini 10 Alejandro Darío Gomez 8 Robin Gosens 44 Manu Gyabuaa 33 Hans Hateboer 7 Sam Lammers 18 Ruslan Malinovskyi 59 Aleksej Miranchuk 26 Johan Mojica 9 Luis ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tecnico dell’Gian Pieroha diramato la lista deiin vista della gara di domani sera contro lantus. C’è anche ilGomez Il tecnico dell’Gian Pieroha diramato la lista deiin vista della gara di domani sera contro lantus. La notizia più importante riguarda l’inclusione delGomez, convocato insieme ad altri 22 giocatori. Tra di loro anche Aleksej Miranchuk. Ecco la lista completa 27 Fabio Depaoli 15 Marten de Roon 79 Amad Diallo 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 95 Pierluigi Gollini 10 Alejandro Darío Gomez 8 Robin Gosens 44 Manu Gyabuaa 33 Hans Hateboer 7 Sam Lammers 18 Ruslan Malinovskyi 59 Aleksej Miranchuk 26 Johan Mojica 9 Luis ...

