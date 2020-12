Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 14 dicembre 2020 (Di martedì 15 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 14 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Ben is Back ha totalizzato in media 4093 spettatori, 17.05% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3356 spettatori (19.98%). Il film Braven – Il Coraggioso su Italia1 ha avuto 1710 spettatori (6.85%); su Rai2 lo show Guarda…stupisci! si è portato a casa 1006 spettatori (4.30%), mentre la puntata Report su Rai3 2423 spettatori (9.69%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1074 spettatori (5.64%), mentre su La7 Otto e mezzo speciale ha avuto 601 spettatori (2.41%) e Un’ora con Barack Obama 697 (2.62%). Ascolti tv ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 15 dicembre 2020)dei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Ben is Back ha totalizzato in media 4093 spettatori, 17.05% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3356 spettatori (19.98%). Il film Braven – Il Coraggioso su Italia1 ha avuto 1710 spettatori (6.85%); su Rai2 lo show Guarda…stupisci! si è portato a casa 1006 spettatori (4.30%), mentre la puntata Report su Rai3 2423 spettatori (9.69%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1074 spettatori (5.64%), mentre su La7 Otto e mezzo speciale ha avuto 601 spettatori (2.41%) e Un’ora con Barack Obama 697 (2.62%).tv ...

