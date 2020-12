Addio a Mario Proto | il reporter della strage via Fani Il ricordo di Rino Barillari

(Di martedì 15 dicembre 2020) Quattro secondi in meno. Sono quelli che fanno di un fotografo un grande fotografo. Proprio come un pilota di Formula Uno lo scattovita è in quei quattro secondi.aveva esattamente ...

salernotoday : Lutto nel Golfo di Policastro: addio a Monsignor Mario Carpentieri, il ricordo del vescovo - leggoit : Addio a Mario Proto, il reporter di via Fani. Il ricordo di Rino Barillari - fabbri333 : Da Moro al Canaro: addio a Mario Proto, il fotografo della Roma criminale - ANGELACHIDDEMI : RT @giornali_it: Addio Mario, con la tua ironiala città sembrava meno cupa #15dicembre #QuotidianiNazionali #CorriereDellaSera https://t.co… - giornali_it : Addio Mario, con la tua ironiala città sembrava meno cupa #15dicembre #QuotidianiNazionali #CorriereDellaSera -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Mario

Quattro secondi in meno. Sono quelli che fanno di un fotografo un grande fotografo. Proprio come un pilota di Formula Uno lo scatto della vita è in quei quattro secondi. Mario Proto ...Annullata per motivi di sicurezza l’edizione 2021. «Impossibile organizzare la kermesse in serenità. Meglio rinunciare» ...