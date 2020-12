Vieni via con me: giro poetico dell’Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) «È il nostro legame con gli alberi e i quadri a farci italiani». Affermazione interessante. In piena seconda ondata, nelle librerie, alfine considerate per quel che sono, cioè avamposti della nostra umanità, arriva Cento luoghi di-versi (Treccani, pagg. 234, € 19,90) che è una guida – 100 immagini accompagnate da altrettante poesie – per rincominciare a viaggiare l’Italia, anche se chissà ancora per quanto dovremo accontentarci di farlo solo con l’immaginazione (ma se ci mettiamo anche un po’ di cuore, passa più in fretta). A fabbricarlo «in cucina», come ci tengono a precisare, sono stati il poeta e scrittore Franco Marcoaldi e lo storico dell’arte Tomaso Montanari. I luoghi scelti sono fisici (una veduta aerea della Fiat a Mirafiori, il delta del Po di Ferdinando Scianna), ma anche opere d’arte (la Bordighera di Monet, il Porto di Trieste di Schiele, nella foto di apertura) e posti dell’anima (la pioggia fotografata da Fosco Maraini, la stanza di Amelia Rosselli), tutti e cento a formare una geografia poetica e sentimentale del nostro Paese. A volere essere precisi, però, non sono proprio cento, ma uno in più: «A volume quasi chiuso, è arrivata la pandemia. Perciò ci siamo sentiti in dovere di aggiungere una foto scattata in una terapia intensiva di Rozzano: non potevamo lasciarla fuori» (ecco il cuore dove sta). Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) «È il nostro legame con gli alberi e i quadri a farci italiani». Affermazione interessante. In piena seconda ondata, nelle librerie, alfine considerate per quel che sono, cioè avamposti della nostra umanità, arriva Cento luoghi di-versi (Treccani, pagg. 234, € 19,90) che è una guida – 100 immagini accompagnate da altrettante poesie – per rincominciare a viaggiare l’Italia, anche se chissà ancora per quanto dovremo accontentarci di farlo solo con l’immaginazione (ma se ci mettiamo anche un po’ di cuore, passa più in fretta). A fabbricarlo «in cucina», come ci tengono a precisare, sono stati il poeta e scrittore Franco Marcoaldi e lo storico dell’arte Tomaso Montanari. I luoghi scelti sono fisici (una veduta aerea della Fiat a Mirafiori, il delta del Po di Ferdinando Scianna), ma anche opere d’arte (la Bordighera di Monet, il Porto di Trieste di Schiele, nella foto di apertura) e posti dell’anima (la pioggia fotografata da Fosco Maraini, la stanza di Amelia Rosselli), tutti e cento a formare una geografia poetica e sentimentale del nostro Paese. A volere essere precisi, però, non sono proprio cento, ma uno in più: «A volume quasi chiuso, è arrivata la pandemia. Perciò ci siamo sentiti in dovere di aggiungere una foto scattata in una terapia intensiva di Rozzano: non potevamo lasciarla fuori» (ecco il cuore dove sta).

