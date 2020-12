"Usate gli antinfiammatori appena vi sale la febbre: non aspettate il tampone" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Valentina Dardari Se preso in tempo, dal Covid si può guarire a casa, con Nimesulide e celecoxib, sempre dietro consiglio del medico di famiglia Usare gli antinfiammatori appena sale la febbre potrebbe impedire all’infiammazione da coronavirus di degenerare in polmonite interstiziale. A riprendere l’argomento è Libero, venuto in possesso del documento firmato dal professor Giuseppe Remuzzi e altri tre suoi colleghi, Fredy Suter, per anni primario nel reparto di Malattie Infettive all'Ospedale di Bergamo, Monica Cortinovis e Norberto Perico. Nel testo ci sarebbero proprio le indicazioni su come affrontare la malattia fin dai primi sintomi. antinfiammatori per evitare il ricovero Remuzzi, direttore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri, con diverse pubblicazioni alle spalle, ha spiegato ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Valentina Dardari Se preso in tempo, dal Covid si può guarire a casa, con Nimesulide e celecoxib, sempre dietro consiglio del medico di famiglia Usare glilapotrebbe impedire all’infiammazione da coronavirus di degenerare in polmonite interstiziale. A riprendere l’argomento è Libero, venuto in possesso del documento firmato dal professor Giuseppe Remuzzi e altri tre suoi colleghi, Fredy Suter, per anni primario nel reparto di Malattie Infettive all'Ospedale di Bergamo, Monica Cortinovis e Norberto Perico. Nel testo ci sarebbero proprio le indicazioni su come affrontare la malattia fin dai primi sintomi.per evitare il ricovero Remuzzi, direttore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri, con diverse pubblicazioni alle spalle, ha spiegato ...

