Urzì | Anche in Trentino manifesti schuetzen a favore dei terroristi

– "Sono comparsi anche in Trentino, in una inedita versione solo in lingua italiana, i manifesti inneggianti alla figura di terroristi, Sepp Kerschbaumer ma anche i suoi accoliti, ossia coloro che scatenarono la tempesta di fuoco e di bombe sull'Alto Adige nella notte dei fuochi in cui morì lo stradino Giovanni Postal di Grumo e che aprì la strada alla ancora più cruenta stagione successiva". A denunciarlo è Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige per Fratelli d'Italia – L'Alto Adige nel cuore. "La firma in calce a questi manifesti è della federazione degli schuetzen dell'Alto Adige che però si colloca a fianco di quella dello Heimatbund, organizzazione che nacque per raccogliere gli ...

