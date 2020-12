Trame Beautiful Gennaio 2021, l’inaspettato ritorno di Bridget (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un gradito e inaspettato ritorno coglierà di sorpresa i telespettatori di Beautiful che, durante le puntate di Gennaio 2021, rivedranno sul piccolo schermo la figura di Bridget. Infatti, la figlia di Eric e Brooke ritorna in città per partecipare a un importante evento. Non è dato sapere di cosa si tratta nello specifico, ma ecco le ipotesi messe in campo dalle anticipazioni americane e rivelate dalla stessa attrice sul suo profilo Instagram. Puntate Gennaio 2021 Beautiful, Katie e Bill si separano? Le vite di Katie e Bill si incroceranno di nuovo, dopo che abbiamo appurato dalle anticipazioni inerenti le puntate di Beautiful di Gennaio 2021, i due si separeranno in quanto lo Spencer ha tradito la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un gradito e inaspettatocoglierà di sorpresa i telespettatori diche, durante le puntate di, rivedranno sul piccolo schermo la figura di. Infatti, la figlia di Eric e Brooke ritorna in città per partecipare a un importante evento. Non è dato sapere di cosa si tratta nello specifico, ma ecco le ipotesi messe in campo dalle anticipazioni americane e rivelate dalla stessa attrice sul suo profilo Instagram. Puntate, Katie e Bill si separano? Le vite di Katie e Bill si incroceranno di nuovo, dopo che abbiamo appurato dalle anticipazioni inerenti le puntate didi, i due si separeranno in quanto lo Spencer ha tradito la ...

