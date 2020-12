“Tommaso Zorzi mi darà un paio di schiaffi?”, parla Platinette: ecco il motivo dell’astio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Platinette ospite ieri a Live, si è confrontato con Francesco Oppini e le sfere del programma. Naturalmente ha parlato pure di Tommaso Zorzi che, in merito al suo personaggio, ha preso nettamente le distanze più volte, sia online che dentro la Casa del Grande Fratello Vip. “Tommaso Zorzi mi darà un paio di schiaffi?”, parla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 dicembre 2020)ospite ieri a Live, si è confrontato con Francesco Oppini e le sfere del programma. Naturalmente hato pure di Tommasoche, in merito al suo personaggio, ha preso nettamente le distanze più volte, sia online che dentro la Casa del Grande Fratello Vip.miundi schiaffi?”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - colpa_del_Meta : RT @bimbadiziamara: lí dentro (ad oggi) tommaso zorzi non se lo merita nessuno. (se lo meritava solo una persona, ma questa é un’altra st… - Antonel02927020 : RT @bimbadiziamara: lí dentro (ad oggi) tommaso zorzi non se lo merita nessuno. (se lo meritava solo una persona, ma questa é un’altra st… - PazzeskaMilano9 : @Ilee64153827 Esattamente, chi ama solo il Tommaso Zorzi show non si può definire suo fan - richardswarrior : RT @anailime01: “Sono troppo intelligente per avere a che fare con lei” E infatti ha ignorato Sonia per due giorni, non dandogli neanche u… -