The Northman | riprese concluse per Robert Eggers

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 dicembre 2020)ha concluso ledi The, epopea vichinga con protagonisti Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe e Alexander Skarsgårdha terminato ledi Theall’inizio di questa settimana. L’epico dramma sulle gesta dei vichinghi, è il suo terzo lungometraggio da regista dopo gli acclamati successi indipendenti The Witch e The Lighthouse. Si tratta di una co-produzione tra New Regency e Focus Features che ha per protagonista Alexander Skarsgård e che narra di una vendetta vichinga ambientata in Islanda all’inizio del X secolo. Accanto a Skarsgård, nel cast anche Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bang e Björk. La produzione di The, che ...