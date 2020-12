Stella Rossa, Stankovic: “Milan? Paura di nessuno, ma rispettiamo tutti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ho detto che non dobbiamo aver Paura di nessuno, ma rispettare tutti”. L’allenatore della Stella Rossa Dejan Stankovic ha parlato al sito ufficiale del club dopo il sorteggio che vedrà i serbi opposti al Milan nei sedicesimi di Europa League. “Ieri ho visto Milan e Parma – ha detto l’ex centrocampista dell’Inter – Il Parma ha giocato benissimo ma il Milan ha dominato. Sono primi in Serie A e non perderemo tempo a parlare della loro storia e di ciò che il Milan rappresenta nelle competizioni europee. I rossoneri hanno attraversato un periodo di transizione negli ultimi due anni, ma l’impressione è che hanno trovato equilibrio in questa stagione”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ho detto che non dobbiamo averdi, ma rispettare. L’allenatore dellaDejanha parlato al sito ufficiale del club dopo il sorteggio che vedrà i serbi opposti al Milan nei sedicesimi di Europa League. “Ieri ho visto Milan e Parma – ha detto l’ex centrocampista dell’Inter – Il Parma ha giocato benissimo ma il Milan ha dominato. Sono primi in Serie A e non perderemo tempo a parlare della loro storia e di ciò che il Milan rappresenta nelle competizioni europee. I rossoneri hanno attraversato un periodo di transizione negli ultimi due anni, ma l’impressione è che hanno trovato equilibrio in questa stagione”. SportFace.

