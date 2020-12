Stefano Sala: chi è il padre della figlia di Dayane Mello? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Stefano Sala è un ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello, ed anche ex compagno di Dayane Mello. Dalla relazione tra i due è nata una bellissima bambina di nome Sofia. Dayane Mello, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, in passato ha avuto una relazione con Stefano Sala dalla quale è nata una figlia. Vediamo chi è Stefano Sala. Stefano Sala è un modello, musicista, ma anche attore e personaggio televisivo. Ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip 2018.Stefano Sala nasce il 28 marzo 1990 a Gravedona in provincia di Como. Dopo il Diploma si iscrive all’Università per diventare chimico ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 dicembre 2020)è un ex concorrentescorsa edizione del Grande Fratello, ed anche ex compagno di. Dalla relazione tra i due è nata una bellissima bambina di nome Sofia., oggi concorrente del Grande Fratello Vip, in passato ha avuto una relazione condalla quale è nata una. Vediamo chi èè un modello, musicista, ma anche attore e personaggio televisivo. Ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip 2018.nasce il 28 marzo 1990 a Gravedona in provincia di Como. Dopo il Diploma si iscrive all’Università per diventare chimico ...

