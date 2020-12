Sharon Stone contro la magrissima figlia di Demi Moore e Bruce Willis: «Mangia un po’ di più» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sharon Stone: la vita, gli amori, la carriera sfoglia la gallery Sharon Stone contro Tallulah Willis. Una foto in costume da bagno pubblicata su Instagram dalla 26enne figlia di Demi Moore e Bruce Willis ha acceso la polemica, provocando anche l’intervento della diva di Basic Instinct: la 62enne ha infatti espresso tutta la propria preoccupazione per la salute della giovane collega, che nell’immagine appare magrissima. E ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 dicembre 2020): la vita, gli amori, la carriera sfoglia la galleryTallulah. Una foto in costume da bagno pubblicata su Instagram dalla 26ennediha acceso la polemica, provocando anche l’intervento della diva di Basic Instinct: la 62enne ha infatti espresso tutta la propria preoccupazione per la salute della giovane collega, che nell’immagine appare. E ...

