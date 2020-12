Ricetta panettone gastronomico | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Lache vi proponiamo oggi è un’altratipica natalizia, immancabile sulle tavole degli italiani, andremo a vedere come si prepara il. L’impasto di base è quello delclassico che senza l’aggiunta dei canditi e dell’uvetta assumerà un sapore più neutro. Dopo la cottura ilsi divide in dischi che possono essere farciti come più preferite, a esempio con salsine, formaggio spalmabile, affettati, verdure, insalata, salmone, tonno, insomma, tutto ciò che vi piace.per 10 persone.per la biga: Farina Manitoba 150 g Latte intero 100 g Lievito di birra secco 2 g Per l’impasto: Farina 0 400 ...