Renzi è pronto a far cadere il Governo il 28 dicembre

Il premier Giuseppe Conte apre a una verifica di maggioranza: un confronto prima con "le singole forze politiche" e poi "collegialmente" che dovrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana. È il momento della verità e del confronto perché sul capo del primo ministro pende la spada di Damocle-Renzi. Il leader di Italia Viva ha segnato la data che potrebbe cambiare tutto: se entro il 28 dicembre, ultimo lunedì dell'anno, il presidente del Consiglio non avrà accolto tutte le sue richieste sul Recovery e non avrà pubblicamente fatto ammenda degli errori commessi, Renzi è pronto ad alzarsi nell'aula di palazzo Madama e staccare la spina al Conte 2. Con un discorso nel quale saranno elencate per filo e per segno colpe e omissioni dell'avvocato. Dichiarando chiusa la stagione giallorossa. Una crisi politica che ...

