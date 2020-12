Quelli che mettono la Ps5 alla rovescia (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Foto: Twitter / Hermen Hulst)La sinuosa forma della gargantuesca Ps5 può creare qualche confusione su come piazzarla in orizzontale e non è raro che si scopra solo dopo diversi giorni di averla posizionata sottosopra. Tra i tanti utenti caduti nell’errore c’è anche un nome eclatante, Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios. Tutto è nato da un breve filmato pubblicato dal dirigente Sony su Twitter che mostra il proprio gatto assai preso dal gioco Bugsnax riprodotto sul grande schermo. Un video molto carino, che però nasconde un particolare che non è sfuggito ai fan: la fessura del drive ottico della Ps5 standard è in alto e non in basso. Insomma, la console è piazzata in modo errato, a dimostrazione che anche una delle personalità più importanti dell’universo Playstation può cadere nella trappola. Sbagliare è infatti semplice visto che la forma di Ps5 non suggerisce di primo ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Foto: Twitter / Hermen Hulst)La sinuosa forma della gargantuesca Ps5 può creare qualche confusione su come piazzarla in orizzontale e non è raro che si scopra solo dopo diversi giorni di averla posizionata sottosopra. Tra i tanti utenti caduti nell’errore c’è anche un nome eclatante, Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios. Tutto è nato da un breve filmato pubblicato dal dirigente Sony su Twitter che mostra il proprio gatto assai preso dal gioco Bugsnax riprodotto sul grande schermo. Un video molto carino, che però nasconde un particolare che non è sfuggito ai fan: la fessura del drive ottico della Ps5 standard è in alto e non in basso. Insomma, la console è piazzata in modo errato, a dimostrazione che anche una delle personalità più importanti dell’universo Playstation può cadere nella trappola. Sbagliare è infatti semplice visto che la forma di Ps5 non suggerisce di primo ...

