Qualità della vita, balzo in avanti del Sannio: ora è primo in Campania. LE CLASSIFICHE DE "IL SOLE 24 ORE" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn balzo in avanti di 16 posizioni. Migliora la Qualità della vita nel Sannio. A dirlo è la tradizionale classifica de "Il SOLE 24 Ore". La provincia di Benevento occupa, nell'edizione 2020, il 79esimo posto ed è prima in Campania. Più indietro Avellino (84), Napoli (92), Salerno (93) e Caserta (94). Insomma, un'altra promozione dopo quella annunciata, due settimane fa, da Italia Oggi che collocava la terra della Dormiente addirittura in 33esima posizione. Un risultato sorprendente considerato che soltanto dodici mesi fa il quotidiano della Confindustria ci relegava al 95eimo posto, ultima in Campania.

