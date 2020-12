Pomeriggio 5, Live-Non è la d’Urso e Domenica Live: la pausa natalizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ tempo di ferie natalizie anche per Barbara d’Urso in onda da settembre con tutti i suoi programmi, dal Pomeriggio alla prima serata, con la sola pausa del sabato! Inizierà da venerdì il periodo di pausa natalizia per la conduttrice di Canale 5. Si fermano infatti Domenica Live, Live-Non è la d’Urso ma anche Pomeriggio 5. Non si andrà in onda già da questo fine settimana. La d’Urso aveva spiegato che Live, avrebbe dovuto fermarsi prima ma che poi l’azienda le aveva chiesto di fare una puntata in più e così è stato. Ma questa settimana sarà l’ultima per la d’Urso in onda. Pomeriggio 5 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ tempo di ferie natalizie anche per Barbarain onda da settembre con tutti i suoi programmi, dalalla prima serata, con la soladel sabato! Inizierà da venerdì il periodo diper la conduttrice di Canale 5. Si fermano infatti-Non è lama anche5. Non si andrà in onda già da questo fine settimana. Laaveva spiegato che, avrebbe dovuto fermarsi prima ma che poi l’azienda le aveva chiesto di fare una puntata in più e così è stato. Ma questa settimana sarà l’ultima per lain onda.5 ...

KJWKlTTY : @ jacob @ kevin fate una live questo pomeriggio mi mancatw vi prwfo - VioletD44542545 : Elisabetta che da Montecarlo continua a mandare avanti Mattino 5, Pomeriggio 5, Live non e' la D'urso, Casa Chi, la… - damellisvita : RT @ilaria10187485: Non Eligreg che direttamente da Montercalo tira ancora avanti Mattino 5, pomeriggio 5, Live non è la D’urso è il GF CH… - IoCompro : IOCOMPROSICILIANO LIVE?? con Katiuska Falbo LUNEDÌ 14 DIC ore 12 Ospiti @ivanscinardo Direttore sede Sicilia del… - elena28813645 : Saranno anche stati odiati ma Mediaset deve ringraziare Pierpaolo e Elisabetta per aver portato avanti: MATTINO CI… -