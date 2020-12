Perché Google è stato "down" il 14 dicembre? Sulle cause c'è ancora il mistero (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un’interruzione di servizio durata un’ora, senza alcuna spiegazione da parte dell’azienda californiana che offre il famoso motore di ricerca Google, Gmail, Google docs. Ma c'è chi dice che potrebbe essere legato - in chiave difensiva - agli attacchi hacker dei giorni scorsi... Leggi su repubblica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un’interruzione di servizio durata un’ora, senza alcuna spiegazione da parte dell’azienda californiana che offre il famoso motore di ricerca, Gmail,docs. Ma c'è chi dice che potrebbe essere legato - in chiave difensiva - agli attacchi hacker dei giorni scorsi...

