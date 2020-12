Oggi è un altro giorno, Elisa Isoardi racconta il rapporto speciale con mamma Irma (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elisa Isoardi è da sempre molto legata alle sue origini: parla spesso con nostalgia del suo paesino natale e della famiglia in cui ha trascorso la sua splendida infanzia. Ospite nel salottino di Oggi è un altro giorno accanto a sua mamma Irma, la conduttrice si lascia andare a dolcissimi ricordi del passato. Reduce da una fantastica avventura a Ballando con le Stelle, la Isoardi si prepara a trascorrere un Natale tranquillo in compagnia di una donna speciale. Si tratta di mamma Irma, che l’ha raggiunta a Roma per passare un po’ di tempo con lei. Le due sono molto unite e hanno una complicità davvero unica: ai microfoni dello show di Serena Bortone, ne hanno approfittato per raccontare ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 dicembre 2020)è da sempre molto legata alle sue origini: parla spesso con nostalgia del suo paesino natale e della famiglia in cui ha trascorso la sua splendida infanzia. Ospite nel salottino diè unaccanto a sua, la conduttrice si lascia andare a dolcissimi ricordi del passato. Reduce da una fantastica avventura a Ballando con le Stelle, lasi prepara a trascorrere un Natale tranquillo in compagnia di una donna. Si tratta di, che l’ha raggiunta a Roma per passare un po’ di tempo con lei. Le due sono molto unite e hanno una complicità davvero unica: ai microfoni dello show di Serena Bortone, ne hanno approfittato perre ...

