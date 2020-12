Nuova pandemia 2021: “La febbre gialla dopo il Covid”. Parola di Bassetti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bassetti avverte: “dopo il Covid la prossima pandemia sarà di febbre gialla” Mentre il mondo è ancora alle prese con l’epidemia di Covid, c’è chi già pensa alla prossima pandemia, che questa volta potrebbe essere causata dalla febbre gialla. Ne è convinto l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, che sul suo profilo Facebook ha spiegato quali potrebbero essere i pericoli a cui stare attenti nei prossimi anni. Bassetti ha prima di tutto messo in guardia dall’abuso degli antibiotici, che “sono diventati negli anni alleati delle infezioni batteriche”. Secondo l’esperto “L’antibiotico-resistenza rischia di compromettere un quadro clinico grave e dà una ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020)avverte: “il Covid la prossimasarà di” Mentre il mondo è ancora alle prese con l’epidemia di Covid, c’è chi già pensa alla prossima, che questa volta potrebbe essere causata dalla. Ne è convinto l’infettivologo Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, che sul suo profilo Facebook ha spiegato quali potrebbero essere i pericoli a cui stare attenti nei prossimi anni.ha prima di tutto messo in guardia dall’abuso degli antibiotici, che “sono diventati negli anni alleati delle infezioni batteriche”. Secondo l’esperto “L’antibiotico-resistenza rischia di compromettere un quadro clinico grave e dà una ...

