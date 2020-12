Milan, Ibrahimovic su Twitter con i palloni: “I miei migliori amici”. Frecciata a Messi? (FOTO) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato su Twitter una FOTO piuttosto criptica, che ritrae lo svedese del Milan in compagnia di diversi palloni in campo. “Io e i miei migliori amici” scrive l’attaccante rossonero, una frase che potrebbe sembrare una sorta di frecciatina a Leo Messi. L’argentino del Barcellona infatti oggi è stato inserito da France Football nella top-11 di tutti i tempi del Pallone d’Oro Dream Team e ha celebrato l’evento postando una FOTO che ritrae la “Pulce” insieme a tutti i palloni d’Oro vinti in carriera. Ibrahimovic non è stato invece inserito nella squadra ideale, visto che insieme a Messi in attacco sono stati scelti Cristiano Ronaldo e Ronaldo ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatanha pubblicato suunapiuttosto criptica, che ritrae lo svedese delin compagnia di diversiin campo. “Io e iscrive l’attaccante rossonero, una frase che potrebbe sembrare una sorta di frecciatina a Leo. L’argentino del Barcellona infatti oggi è stato inserito da France Football nella top-11 di tutti i tempi del Pallone d’Oro Dream Team e ha celebrato l’evento postando unache ritrae la “Pulce” insieme a tutti id’Oro vinti in carriera.non è stato invece inserito nella squadra ideale, visto che insieme ain attacco sono stati scelti Cristiano Ronaldo e Ronaldo ...

