Mariah Carey per Natale vuole essere invitata a Palazzo dalla Regina Elisabetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Che Natale sarebbe senza Mariah Carey? Inconcepibile. E così, anche quest’anno la Regina della festa ci inonda con All I want for Christmas is you, di nuovo al numero uno in classifica, e il suo speciale natalizio su Apple Tv. Ma, in questo 2020 così strano, anche lei ha fatto qualcosa di inaspettato.che coinvolge – udite, udite – la Regina Elisabetta in persona. Mariah Carey seduta sul trono come la Regina che vuole disperatamente incontrare. Foto @MariahCarey Instagram Il tweet di Mariah Carey Mariah Carey si è autoinvitata a Buckingham Palace. E questa non è la cosa più incredibile. Perché in ... Leggi su amica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chesarebbe senza? Inconcepibile. E così, anche quest’anno ladella festa ci inonda con All I want for Christmas is you, di nuovo al numero uno in classifica, e il suo speciale natalizio su Apple Tv. Ma, in questo 2020 così strano, anche lei ha fatto qualcosa di inaspettato.che coinvolge – udite, udite – lain persona.seduta sul trono come lachedisperatamente incontrare. Foto @Instagram Il tweet disi è autoa Buckingham Palace. E questa non è la cosa più incredibile. Perché in ...

Ultime Notizie dalla rete : Mariah Carey Mariah Carey per Natale vuole essere invitata a Palazzo dalla Regina... Amica Mariah Carey: streaming bomba e numero 1 in UK ed Italia con All I Want For Christmas. All I Want For Christmas Is You é arrivata alla numero 1 anche nel Regno Unito ed in Italia, non ci era mai riuscita prima. Dischi sotto l’albero, le idee regalo: da Baglioni a Mina passando per Ligabue ed Elodie ROMA - Mariah Carey e Michael Bublé continuano ad essere la colonna sonora di ogni Natale (e anche il 2020 non si smentisce, con "All I want for Christmas ... All I Want For Christmas Is You é arrivata alla numero 1 anche nel Regno Unito ed in Italia, non ci era mai riuscita prima.ROMA - Mariah Carey e Michael Bublé continuano ad essere la colonna sonora di ogni Natale (e anche il 2020 non si smentisce, con "All I want for Christmas ...