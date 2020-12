Lo street artist Bansky torna con una nuova opera | svelata la sua identità?

Leggi su domanipress

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Banksy, il famososenza volto,a far parlare di sé con un’altraapparsa questa volta su un muro della sua città, Bristol. L’immagine pubblicata sui social dall’a con il titolo “Aachoo” raffigura una donna anziana intenta a starnutire e lo starnuto è talmente forte da farle cadere bastone e borsetta e farle volare via la dentiera. Come molte opere dell’a con un riferimento all’attualità, questa sembra voler alludere alla pandemia in corso e non è stata affatto casuale la scelta di posizionarla in Vale, nota per essere la strada più ripida d’Inghilterra. Tuttavia, tra le foto pubblicate dall’a spicca un passante che finge di venire investito dallo starnuto e proprio su questa figura si è concentrata ...