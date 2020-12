Live Non è la D’Urso, Francesco Oppini alle sfere chiede scusa alle donne (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato protagonista delle sfere a Live Il dibattito in studio da Barbara D’Urso si apre con padre e figlio, Franco e Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip. «Con mamma va bene, erano anni che non ci abbracciavamo come quando sono uscito dalla Casa del GF Vip» spiega Francesco. Poi entra in studio Alba Parietti, ma prima la registrazione vocale della commovente lettera scritta a Francesco. Poi madre e figlio ballano un lento. “Non sono il tuo fidanzato, ma sono tuo figlio e ti amo lo stesso” #noneladurso pic.twitter.com/lB6u3MlVzp — Live – Non è la D’Urso (@LiveNoneladUrso) December 13, 2020 Durante l’intervista in studio a Live Non è la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato protagonista delleIl dibattito in studio da Barbarasi apre con padre e figlio, Franco e, ex concorrente del Grande Fratello Vip. «Con mamma va bene, erano anni che non ci abbracciavamo come quando sono uscito dalla Casa del GF Vip» spiega. Poi entra in studio Alba Parietti, ma prima la registrazione vocale della commovente lettera scritta a. Poi madre e figlio ballano un lento. “Non sono il tuo fidanzato, ma sono tuo figlio e ti amo lo stesso” #noneladurso pic.twitter.com/lB6u3MlVzp —– Non è la(@NoneladUrso) December 13, 2020 Durante l’intervista in studio aNon è la ...

XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - acmilan : ??? - fanpage : 'Vedo un Paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questo non viene consid… - tuttopuntotv : Live Non e’ la d’Urso, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata #noneladurso #replica #mediasetplay - YaoMomo__ : RT @KTTAER: al times mi sembra ?? non vorrei dire una cazzata, comubwue, di inserire anche l’intervista di jeongguk perché i bangtan sono 7… -