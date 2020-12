Lazio-Bayern Monaco | l’ex Klose | “Biancocelesti mio avversario preferito | vi dico cosa temo”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Urna amara per lain Champions League.VIDEO Champions League: Juventus fortunata.e Atalanta, che botta! Le reazioni social dopo i sorteggi di NyonIl doppio ex Miroslavci metterà del suo al fine di vedere il Bayersegnare a ripetizione. Questo è un dato sul quale i biancocelesti, prossimi avversari agli ottavi di finale della massima competizione europea, dovranno prestare attenzione.VIDEO Cassano, la rivene shock di Fantantonio: “Cavani ha rifiutato l’Inter per un motivo preciso”Nelle ultime diciassette partite, i campioni in carica hanno segnati 61 gol. Eattaccante della, oggi assistente di Flick sulla panchina dei bavaresi, ha detto la sua sul match contro i biancolesti: “Tante persone da Roma mi hanno già chiamato. Sono ...