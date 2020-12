L' aviazione muore di Covid | la UE dorme

Leggi su panorama

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Compagnie ormai in ginocchio, cancellato il salone dell'aerospazio di Parigi che avrebbe dovuto svolgersi a giugno 2021. Europa con livelli di traffico da Africa e Medioriente. Reagisce la Russia, con rimedi coraggiosi che l'Associazione dei vettori ora chiede ai governi: test rapidi pre-imbarco, eliminazione della quarantena e soldi. Sette milioni i lavoratori a rischio, la metà già licenziati. Oltre 400.000 in Italia. Un disastro senza precedenti quello che sta colpendo l'commerciale, dal quale riprendersi sarà ormai questione di almeno un paio d'anni. Soltanto senza la seconda ondata del-19 il settore si sarebbe ripreso velocemente, mentre ora non si può neppure prevedere con certezza che cosa accadrà, se non pensando a un lento verificarsi delle condizioni che permettano alle persone di tornare a viaggiare creando la domanda di ...