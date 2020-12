L’app Prime Video di Amazon ora disponibile sui dispositivi Sky e Now Tv in Europa

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Strategico accordo tra Sky e. I due colossi hanno annunciano una nuova partnership pluriennale. Da oggi viene lanciatadisuiSky e Now Tv in. Inoltre per la prima voltaNow Tv sarànei primi mesi del 2021 suiFire Tv. Per effetto di questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le pluripremiate serie tv del momento, i film e lo sport di Sky e, in tempo per il Natale. Con l’arrivo delle nuove serieOriginal come il survival-drama The Wilds e The Grand ...