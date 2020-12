"La vengo a prendere per i capelli". Da Giletti la maxi-rissa tra la De Girolamo e Daniele Leali. "Me ne vado" | Video (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Se capita a mia figlia io la vengo a prendere per i capelli". Nunzia De Girolamo esplode in diretta a Non è l'Arena contro Daniele Leali, l'amico di Alberto Genovese coinvolto nell'inchiesta per la festa a Terrazza Sentimento, l'attico milanese dell'imprenditore dove a ottobre sarebbe stata violentata una ragazza di 18 anni. "Sono il primo a condannare uno stupro", si difende Leali. La De Girolamo però lo azzanna: "Io guardo anche i suoi social, ho lo screenshot di tutto. Sa perché? Perché sono una donna e una madre, e se c'è una persona che dopo che mia figlia è stata violentata dice che è una drogata...". "Non mi fa parlare", protesta Leali. "Intanto la dottoressa De Girolamo è stata querelata...", "Sì ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Se capita a mia figlia io laper i". Nunzia Deesplode in diretta a Non è l'Arena contro, l'amico di Alberto Genovese coinvolto nell'inchiesta per la festa a Terrazza Sentimento, l'attico milanese dell'imprenditore dove a ottobre sarebbe stata violentata una ragazza di 18 anni. "Sono il primo a condannare uno stupro", si difende. La Deperò lo azzanna: "Io guardo anche i suoi social, ho lo screenshot di tutto. Sa perché? Perché sono una donna e una madre, e se c'è una persona che dopo che mia figlia è stata violentata dice che è una drogata...". "Non mi fa parlare", protesta. "Intanto la dottoressa Deè stata querelata...", "Sì ...

