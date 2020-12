Il video della campagna vaginale e non vaccinale della giornalista Sky TG24 fa bene all’umore

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Chiamiamola anche gaffe ma il lapsusdi Skyche ha parlato dial posto di quellain direttaoggi 14 dicembre fa sorridere e fa pure. Non perché si voglia puntualizzare sull’errore di comunicazione, quello è dietro l’angolo anche per i professionisti con decennale esperienza e oltre. Piuttosto, in un clima molto pesante e denso di preoccupazioni per una pandemia Covid-19 per nulla sotto controllo, quanto accaduto non può che diventare virale e strappare più di un sorriso.Veniamo ai fatti, tutti concentrati nel brevedi fine articolo. Durante un’edizione del, laha introdotto ...