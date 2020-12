Governo: tutti lo vogliono nessuno lo chiede, fantasma rimpasto si allontana/Adnkronos (2) (Di lunedì 14 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) su Notizie.it.

antoniopalmieri : Ho visto lo spot del #governo per la campagna vaccinazione anti #Covid_19. Fermo restando che facciamo tutti il tif… - gennaromigliore : Tra tutti, mi pare che Renzi e Italia Viva siano stati i più chiari: No a rimpasti o altri posti, anzi, mettiamo a… - Mov5Stelle : Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe? Tutti risponderebbero: la fine della Pand… - dottore1974 : @MediasetTgcom24 Io invece penso che avete rotto i coglioni!!! Allentiamo allentiamo poi quella scrofa tedesca dice… - zazoomblog : Governo: tutti lo vogliono nessuno lo chiede fantasma rimpasto si allontana-Adnkronos (3) - #Governo: #tutti… -