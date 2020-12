Governo: Rosato, 'mai sostegno Iv a esecutivo centrodestra' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "I renziani non sosterranno alcun Governo di centrodestra in Parlamento, così come ipotizzato in qualche retroscena apparso oggi sui giornali dopo le dichiarazioni di ieri di Matteo Salvini che ha affermato che la coalizione di centrodestra 'ha i numeri'. Lo dice il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, ad Affaritaliani.it. Disponibili ad appoggiare un Governo guidato da Giorgetti? "No", risponde Rosato. Quanto all'imminente verifica di Governo, che si apre oggi, Rosato spiega: "Diremo al presidente del Consiglio quello che abbiamo detto in Aula e che, mi sembra, abbiamo comunicato con grande lealtà e trasparenza". Per quanto concerne le probabili nuove restrizioni per le festività natalizie, dopo gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "I renziani non sosterranno alcundiin Parlamento, così come ipotizzato in qualche retroscena apparso oggi sui giornali dopo le dichiarazioni di ieri di Matteo Salvini che ha affermato che la coalizione di'ha i numeri'. Lo dice il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore, ad Affaritaliani.it. Disponibili ad appoggiare unguidato da Giorgetti? "No", risponde. Quanto all'imminente verifica di, che si apre oggi,spiega: "Diremo al presidente del Consiglio quello che abbiamo detto in Aula e che, mi sembra, abbiamo comunicato con grande lealtà e trasparenza". Per quanto concerne le probabili nuove restrizioni per le festività natalizie, dopo gli ...

