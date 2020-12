E' morto Houllier, ex ct della Nazionale francese (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA, 14 DIC - Un lutto nel calcio francese. E' morto, infatti, all'età di 73 anni, Gerard Houllier, ex allenatore di Paris Saint-Germain e Lione, con il quale si aggiudicò due volte la Ligue 1. L'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA, 14 DIC - Un lutto nel calcio. E', infatti, all'età di 73 anni, Gerard, ex allenatore di Paris Saint-Germain e Lione, con il quale si aggiudicò due volte la Ligue 1. L'...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Morto Gerard Houllier, ex allenatore della nazionale di calcio francese e del Liverpool - SkyTG24 : Morto Gerard Houllier, ex allenatore della nazionale di calcio francese e del Liverpool - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto Houllier, ex ct della Nazionale francese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto Houllier, ex ct della Nazionale francese - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto Houllier, ex ct della Nazionale francese -