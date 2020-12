Diletta Leotta sfida il Dpcm: la reazione dei social (Di lunedì 14 dicembre 2020) Protagonista del calcio in tv Diletta Leotta non manca di sorprendere soprattutto sui social. La bellissima giornalista di Dazn, inviata sui campi di calcio delle più importanti partite di serie A, ha un profilo social molto seguito, soprattutto per le continue immagini che posta che la ritraggono nelle pose più atipiche ma decisamente interessanti e apprezzate soprattutto dal pubblico maschile. Tuttavia Diletta è una giornalista a tempo pieno, e questo ruolo le piace molto, tanto da condividere anche i momenti di lavoro e di studio che realizza nel suo appartamento a Milano. La giornalista in queste ore ha interessato il gossip non tanto per gli scatti che pubblica su Instagram, che per altro riscuotono sempre un gran successo, ma per essere stata paparazzata nelle vie del capoluogo lombardo senza ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Protagonista del calcio in tvnon manca di sorprendere soprattutto sui. La bellissima giornalista di Dazn, inviata sui campi di calcio delle più importanti partite di serie A, ha un profilomolto seguito, soprattutto per le continue immagini che posta che la ritraggono nelle pose più atipiche ma decisamente interessanti e apprezzate soprattutto dal pubblico maschile. Tuttaviaè una giornalista a tempo pieno, e questo ruolo le piace molto, tanto da condividere anche i momenti di lavoro e di studio che realizza nel suo appartamento a Milano. La giornalista in queste ore ha interessato il gossip non tanto per gli scatti che pubblica su Instagram, che per altro riscuotono sempre un gran successo, ma per essere stata paparazzata nelle vie del capoluogo lombardo senza ...

QuotidianPost : Diletta Leotta sfida il Dpcm: la reazione dei social - msmile_ : RT @morexalvis: Lucrezia sta per completare la sua trasformazione in Diletta Leotta #uominiedonne - browniemiaa : RT @morexalvis: Lucrezia sta per completare la sua trasformazione in Diletta Leotta #uominiedonne - morexalvis : Lucrezia sta per completare la sua trasformazione in Diletta Leotta #uominiedonne - marrajek87 : @CB_Ignoranza Da una parte la figa più bella del mondo comparavile alle dee greche di un tempo, dall'altra diletta leotta -