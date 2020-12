Cts consiglia al Governo: misure più rigide per le vacanze di Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una sorta di lockdown per tutto il periodo di Natale. È questa la misura consigliata dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico nella riunione con il premier Giuseppe Conte e con i capi delegazione. Secondo quanto spiegato dai tecnici la necessità di una nuova stretta è legata all’impossibilità di attuare un controllo capillare in tutto il territorio italiano oltre all’incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta. Il Cts inoltre ha ribadito che l’Italia detiene un numero di morti giornaliero che supera quello della Germania e oltre metà del Paese presenta delle strutture sanitarie ancora sotto stress. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una sorta di lockdown per tutto il periodo di. È questa la misurata dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico nella riunione con il premier Giuseppe Conte e con i capi delegazione. Secondo quanto spiegato dai tecnici la necessità di una nuova stretta è legata all’impossibilità di attuare un controllo capillare in tutto il territorio italiano oltre all’incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta. Il Cts inoltre ha ribadito che l’Italia detiene un numero di morti giornaliero che supera quello della Germania e oltre metà del Paese presenta delle strutture sanitarie ancora sotto stress. SportFace.

