Conte in crisi, il centrodestra ci crede: “Se cade il governo tocca a noi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Vorrei un governo di centrodestra, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi… Potrebbe essere che se questo governo auspicabilmente dovesse avere difficoltà in Parlamento qualcuno sarebbe d’accordo a fronte di proposte concrete come queste”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa unitaria del centrodestra, presenti anche Meloni, Tajani, Lupi, Cesa. Il leader della Lega spiega così meglio la sua proposta di un governo di transizione che porti il paese al voto. Un tentativo di rassicurare l’alleata Giorgia Meloni che sul nodo delle alleanze aveva posto subito il veto ad accordi con il centrosinistra: “A palazzo Chigi c’è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi segreti, task force. Qui al Senato siamo riuniti per parlare di futuro e ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Vorrei undi, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi… Potrebbe essere che se questoauspicabilmente dovesse avere difficoltà in Parlamento qualcuno sarebbe d’accordo a fronte di proposte concrete come queste”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa unitaria del, presenti anche Meloni, Tajani, Lupi, Cesa. Il leader della Lega spiega così meglio la sua proposta di undi transizione che porti il paese al voto. Un tentativo di rassicurare l’alleata Giorgia Meloni che sul nodo delle alleanze aveva posto subito il veto ad accordi con il centrosinistra: “A palazzo Chigi c’è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi segreti, task force. Qui al Senato siamo riuniti per parlare di futuro e ...

