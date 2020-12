Champions League | nessuna squadra è in testa al proprio campionato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Delle 16 squadre presenti ai sorteggi di, solo Atletico Madrid e Liverpool si trovano in prima posizione ma non in solitaria Oggi a Nyon si terranno i sorteggi degli ottavi die dei sedicesimi di finale di Europa. Per uno strano scherzo,delle 16 squadre che parteciperanno al sorteggio diè la leader del. Le squadre in vetta ai cinque maggiori campionati europei giocano in Europa: Real Sociedad (Liga), Tottenham (Premier), Bayer Leverkusen (Bundesliga), Lille (Ligue 1) e Milan (Serie A). Real Sociedad e Tottenham condividono la vetta delrispettivamente con ...