Benevento – Lazio, i commenti alla vigilia della gara (Di lunedì 14 dicembre 2020) Benevento – Lazio è una delle partite in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie A che si giocherà infrasettimanalmente. Entrambe le squadre puntano a vincere perchè devono recuperare i punti persi durante le gare precedenti. alla vigilia della gara i due fratelli Inzaghi che allenano Lazio e Benevento, hanno espresso i propri pareri. Benevento – Lazio, quali le sensazioni di Pippo Inzaghi? Pippo Inzaghi allenatore dei giallorossi ha parlato durante la conferenza stampa di rito, ha cominciato facendo riferimento a Viola: “E’ convocato. Finalmente sta bene, si allena già da diversi giorni con la squadra. Il fatto di averlo recuperato è già motivo di grande soddisfazione. Si è allenato molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020)è una delle partite in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie A che si giocherà infrasettimanalmente. Entrambe le squadre puntano a vincere perchè devono recuperare i punti persi durante le gare precedenti.i due fratelli Inzaghi che allenano, hanno espresso i propri pareri., quali le sensazioni di Pippo Inzaghi? Pippo Inzaghi allenatore dei giallorossi ha parlato durante la conferenza stampa di rito, ha cominciato facendo riferimento a Viola: “E’ convocato. Finalmente sta bene, si allena già da diversi giorni con la squadra. Il fatto di averlo recuperato è già motivo di grande soddisfazione. Si è allenato molto ...

TommyLazio1 : Ma sti cazzi del Bayern scusate. Ora io penso solo al Benevento e poi alle prossime con Napoli e Milan. Forza Lazio, servono almeno 7 punti. - MoliPietro : Benevento – Lazio, i commenti alla vigilia della gara - MarcoVBava : Stiramento per #Acerbi, lesione - seppur non grave - c'è. Sicuramente out contro Benevento e Napoli, flebili speran… - pasqualinipatri : Benevento-Lazio, i convocati di Inzaghi per il match di domani contro i biancocelesti - Daniele20052013 : Benevento, Inzaghi: «Difficile sfidare Simone. Iago Falque? Ci vuole cautela» -