Assembramenti in Veneto, Zaia infuriato: "Mondo vomitevole e senza pietà" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella conferenza stampa di lunedì 14 dicembre, il presidente della Regione Veneto si è lasciato andare a un lungo sfogo. Luca Zaia non ci sta. Di fronte agli Assembramenti che si sono creati durante il weekend del 12 e 13 dicembre in alcune città del Veneto, il presidente della Regione reagisce con un lungo sfogo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

