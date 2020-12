Allarme Istat: sono 17 mila le imprese che prevedono di non riaprire più (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – A causa della restrizioni anti-coronavirus sono 17 mila le imprese che prevedono di chiudere per sempre i battenti. A lanciare l’Allarme è l‘Istat nel suo rapporto “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19?. I numeri parlano chiaro, purtroppo. sono i danni delle misure imposte dal governo giallofucsia, tra lockdown invernale e chiusure successive, fino ad arrivare alle fasce di rischio gialla, arancione, rossa. Crollo del fatturato, ristori promessi e ancora mai arrivati per chi è costretto a tenere abbassate le saracinesche: l’economia è in ginocchio. Il rapporto Istat sulla tenuta delle imprese con le restrizioni anti-coronavirus Nel corso della rilevazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – A causa della restrizioni anti-coronavirus17lechedi chiudere per sempre i battenti. A lanciare l’è l‘nel suo rapporto “Situazione e prospettive dellenell’emergenza sanitaria Covid-19?. I numeri parlano chiaro, purtroppo.i danni delle misure imposte dal governo giallofucsia, tra lockdown invernale e chiusure successive, fino ad arrivare alle fasce di rischio gialla, arancione, rossa. Crollo del fatturato, ristori promessi e ancora mai arrivati per chi è costretto a tenere abbassate le saracinesche: l’economia è in ginocchio. Il rapportosulla tenuta dellecon le restrizioni anti-coronavirus Nel corso della rilevazione ...

