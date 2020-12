Virgin Galactic ha fallito un importante test (Di domenica 13 dicembre 2020) Il primo volo sperimentale dal nuovo spazioporto nel New Mexico è stato interrotto prima di raggiungere lo Spazio, ma i piani per il turismo spaziale restano Leggi su ilpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Il primo volo sperimentale dal nuovo spazioporto nel New Mexico è stato interrotto prima di raggiungere lo Spazio, ma i piani per il turismo spaziale restano

Virgin Galactic, decolla l'aereo-madre, ma il motore della navicella non si accende. Video... Il Mattino