Viaggio sul confine francese dove la Croce Rossa aiuta i migranti dispersi nella neve | ‘Con jeans e senza cibo | sono stremati Qui portiamo umanità’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Nei giorni scorsi sulla zona alpina alcon la Francia si è abbattuta una bufera die le temperaturescese a meno dieci gradi. Eppuredecine iche anche in queste condizioni tentano di attraversare ilitaloa Claviere. Un flusso cresciuto in questi ultimi mesi. Arrivano in paese in bus e subito si incamminano sui sentieri che costeggiano gli impianti da sci chiusi. Indossanoe scarpe da tennis che affondanofresca. La Francia non è lontana, ma basta sbagliare strada e si rischia di rimanere persi a oltre duemila metri d’altezza. “Negli anni scorsi erano soprattutto centroafricani che avevano attraversato il Mediterraneo – spiega Michele Belmondo della ...