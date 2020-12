Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020)DEL 13 DICEMBREORE 18.50 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN STUDIO GINA PANDOLFO SULLA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL BIVIO PER FARA IN SABINA A PASSO CORESE, IN DIREZIONE DELLA DIRAMAZIONENORD CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, VERSO IL RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA PRENESTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL7-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE E’ SOSPESA TRA NAPOLI E CASORIA, PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, STIMATI RITARDI SINO A 60 MINUTI PER APPROFONDAMENTI SUI TRENI COINVOLTI O INSTRADATI SUL PERCORSO ALTERNATIVO CONSULTA ...