Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020)DEL 13 DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULL’AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E LA MASSIMINA IN DIREZIONE MALAGROTTA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA FORMELLESE NEI PRESSI DEL KM 9 ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INVITO ALL’ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI PERCORRE I TRATTI INTERESSATI; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE PRINCIPALI CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA SUTRI E MONTEROSI E PROSEGUENDO IN DIREZIONETRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO, SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E IL RACCORDO, E SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR ...